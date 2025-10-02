Pubblicità
Pubblicità
Conference League
team-logoSparta Praga
4 - 1
FIN
team-logoShamrock Rovers
L. Sadilek 33'M. Suchomel 45'A. Soerensen 50'L. Haraslin 90'
D. Mandroiu 82'
(INT 2-0) (FIN 4-1)

Sparta Praga vs Shamrock RoversRisultati e statistiche,