Amichevoli
team-logoSlovenia
2 - 1
FIN
team-logoBosnia ed Erzegovina
B. Verbic 63'A. Vombergar 88' (rig)
T. Muharemovic 90' + 3'
(INT 0-0) (FIN 2-1)

Slovenia vs Bosnia ed ErzegovinaRisultati e statistiche,