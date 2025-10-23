Pubblicità
Pubblicità
Conference League
team-logoSamsunspor
3 - 0
FIN
team-logoDynamo Kyiv
A. Musaba 2'M. Mouandilmadji 34'C. Holse 62'
(INT 2-0) (FIN 3-0)

Samsunspor vs Dynamo KyivRisultati e statistiche,