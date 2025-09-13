Pubblicità
LaLiga
team-logoReal Sociedad
1 - 2
FIN
team-logoReal Madrid
M. Oyarzabal 56' (rig)
K. Mbappe 12'A. Guler 44'
(INT 0-2) (FIN 1-2)

Real Sociedad vs Real MadridRisultati e statistiche,