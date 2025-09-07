Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoRavenna
3 - 1
FIN
team-logoBra
J. Tenkorang 60', 82'M. Mandorlini 90' + 5'
G. Di Biase 89'
(INT 0-0) (FIN 3-1)

Ravenna vs BraRisultati e statistiche,