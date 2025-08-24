Pubblicità
Serie C
team-logoPro Patria
2 - 3
FIN
team-logoPro Vercelli
F. Mastroianni 45' (rig)K. Udoh 52'
G. Comi 28'M. Viti 81' (autogoal)I. Iotti 89'
(INT 1-1) (FIN 2-3)

Pro Patria vs Pro VercelliRisultati e statistiche,