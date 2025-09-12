Pubblicità
Serie C
team-logoPotenza
3 - 3
FIN
team-logoCrotone
G. D'Auria 40', 53'M. Novella 72'
G. Gomez 21', 46'M. Zunno 29'
(INT 1-2) (FIN 3-3)

Potenza vs CrotoneRisultati e statistiche,