Pubblicità
Pubblicità
FA Cup
team-logoPort Vale
5 - 1
FIN
team-logoMaldon & Tiptree
R. Paton 15', 18'G. Hall 16'D. Cole 24', 56'
A. Lewis 6'
(INT 4-1) (FIN 5-1)

Port Vale vs Maldon & TiptreeRisultati e statistiche,