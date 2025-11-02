Pubblicità
Serie C
team-logoPontedera
2 - 2
FIN
team-logoPerugia
P. Vitali 34'R. Ladinetti 56'
F. Giraudo 43'G. Manzari 68'
(INT 1-1) (FIN 2-2)

Pontedera vs PerugiaRisultati e statistiche,