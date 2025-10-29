Pubblicità
Ligue 1
team-logoParis FC
3 - 3
FIN
team-logoLione
A. Camara 65'I. Kebbal 77'V. Marchetti 84'
C. Tolisso 5'P. Sulc 51', 58'
(INT 0-1) (FIN 3-3)

Paris FC vs LioneRisultati e statistiche,