Pubblicità
Pubblicità
LaLiga
team-logoOsasuna
2 - 3
FIN
team-logoCelta Vigo
A. Budimir 37' (rig), 45' + 1'
F. Jutgla 26', 69'P. Duran 87'
(INT 2-1) (FIN 2-3)

Osasuna vs Celta VigoRisultati e statistiche,