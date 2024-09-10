Pubblicità
UEFA Nations League A
team-logoOlanda
2 - 2
FIN
team-logoGermania
T. Reijnders 2'D. Dumfries 50'
D. Undav 38'J. Kimmich 45' + 3'
(INT 1-2) (FIN 2-2)

Olanda vs GermaniaRisultati e statistiche,