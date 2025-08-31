Pubblicità
Pubblicità
Premier League
team-logoNottingham Forest
0 - 3
FIN
team-logoWest Ham United
J. Bowen 84'L. Paqueta 88' (rig)C. Wilson 90' + 1'
(INT 0-0) (FIN 0-3)

Nottingham Forest vs West Ham UnitedRisultati e statistiche,