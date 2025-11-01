Pubblicità
Pubblicità
Premier League
team-logoNottingham Forest
2 - 2
FIN
team-logoManchester United
M. Gibbs-White 48'N. Savona 50'
Casemiro 34'Amad 81'
(INT 0-1) (FIN 2-2)

Nottingham Forest vs Manchester UnitedRisultati e statistiche,