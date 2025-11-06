Pubblicità
Europa League
team-logoNizza
1 - 3
FIN
team-logoFriburgo
K. Carlos 25'
J. Manzambi 29'V. Grifo 39' (rig)D. Scherhant 42'
(INT 1-3) (FIN 1-3)

Nizza vs FriburgoRisultati e statistiche,