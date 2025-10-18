Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoNew England Revolution
2 - 2
FIN
team-logoChicago Fire FC
A. Yusuf 1'D. Turgeman 90' + 6'
P. Zinckernagel 82'D. Turgeman 90' + 9' (autogoal)
(INT 1-0) (FIN 2-2)

New England Revolution vs Chicago Fire FCRisultati e statistiche,