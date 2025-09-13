Pubblicità
Eredivisie
team-logoNEC Nijmegen
3 - 5
FIN
team-logoPSV Eindhoven
V. Misidjan 32'Y. El Kachati 53'T. Chery 69'
R. Pepi 12', 49'R. van Bommel 30'J. Veerman 33'M. Boadu 72'
(INT 1-3) (FIN 3-5)

NEC Nijmegen vs PSV EindhovenRisultati e statistiche,