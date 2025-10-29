Pubblicità
Pubblicità
Serie B
team-logoMantova
1 - 3
FIN
team-logoCatanzaro
L. Mancuso 7'
Z. Majer 68' (autogoal)A. Cisse 75'C. Favasuli 80'
(INT 1-0) (FIN 1-3)

Mantova vs CatanzaroRisultati e statistiche,