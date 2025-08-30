Pubblicità
Pubblicità
Premier League
team-logoManchester United
3 - 2
FIN
team-logoBurnley
J. Cullen 27' (autogoal)B. Mbeumo 57'B. Fernandes 90' + 7' (rig)
L. Foster 55'J. Anthony 66'
(INT 1-0) (FIN 3-2)

Manchester United vs BurnleyRisultati e statistiche,