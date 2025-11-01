Pubblicità
FA Cup
team-logoMacclesfield FC
6 - 3
FIN
team-logoAFC Totton
D. Elliott 6', 14', 36'P. Dawson 46'R. Menayese 64'L. Fensome 79'
T. Lee 9'S. Rendell 17', 27'
(INT 3-3) (FIN 6-3)

Macclesfield FC vs AFC TottonRisultati e statistiche,