Pubblicità
Pubblicità
Conference League
team-logoLincoln Red Imps FC
2 - 1
FIN
team-logoLech Poznan
K. Gomez 33'C. Rutjens 88'
M. Ishak 77' (rig)
(INT 1-0) (FIN 2-1)

Lincoln Red Imps FC vs Lech PoznanRisultati e statistiche,