Pubblicità
Pubblicità
Ligue 1
team-logoLens
3 - 1
FIN
team-logoBrest
F. Thauvin 60' (rig)M. Guilavogui 78'A. Thomasson 90' + 2'
M. Balde 24'
(INT 0-1) (FIN 3-1)

Lens vs BrestRisultati e statistiche,