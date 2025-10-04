Pubblicità
Serie A
team-logoLazio
3 - 3
FIN
team-logoTorino
M. Cancellieri 24', 40'D. Cataldi 90' + 13' (rig)
G. Simeone 16'C. Adams 73'S. Coco 90' + 3'
(INT 2-1) (FIN 3-3)

Lazio vs TorinoRisultati e statistiche,