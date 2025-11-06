Pubblicità
Pubblicità
Conference League
team-logoKF Shkendija
1 - 1
FIN
team-logoJagiellonia Bialystok
L. Latifi 49'
S. Lozano 90' + 10'
(INT 0-0) (FIN 1-1)

KF Shkendija vs Jagiellonia BialystokRisultati e statistiche,