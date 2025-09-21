Pubblicità
Pubblicità
Serie A
team-logoInter
2 - 1
FIN
team-logoSassuolo
F. Dimarco 14'T. Muharemovic 81' (autogoal)
W. Cheddira 84'
(INT 1-0) (FIN 2-1)

Inter vs SassuoloRisultati e statistiche,