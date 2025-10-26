Pubblicità
Pubblicità
Serie A
team-logoHellas Verona
2 - 2
FIN
team-logoCagliari
R. Gagliardini 23'G. Orban 59'
R. Idrissi 77'M. Felici 90' + 2'
(INT 1-0) (FIN 2-2)

Hellas Verona vs CagliariRisultati e statistiche,