Pubblicità
Pubblicità
Conference League
team-logoHamrun Spartans
3 - 1
FIN
team-logoLincoln Red Imps FC
M. El Fanis 65'S. Smajlagic 74'A. Coric 90' + 2'
B. Lopes 57'
(INT 0-0) (FIN 3-1)

Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps FCRisultati e statistiche,