Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoGrenada
4 - 1
FIN
team-logoLe Isole Vergini Britanniche
M. Hippolyte 10', 39' (rig)
T. Forbes 73'
(INT 2-0) (FIN 4-1)

Grenada vs Le Isole Vergini BritannicheRisultati e statistiche,