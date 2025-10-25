Pubblicità
LaLiga
team-logoGirona
3 - 3
FIN
team-logoReal Oviedo
C. Stuani 64' (rig), 90' (rig)A. Ounahi 83'
F. Vinas 38' (rig)J. Rondon 57'D. Carmo 90' + 7'
(INT 0-1) (FIN 3-3)

Girona vs Real OviedoRisultati e statistiche,