Pubblicità
Pubblicità
UEFA Nations League A
team-logoGermania
3 - 3TOT 5 - 4
FIN
team-logoItalia
J. Kimmich 30' (rig)J. Musiala 36'T. Kleindienst 45'
M. Kean 49', 69'G. Raspadori 90' + 5' (rig)
(INT 3-0) (FIN 3-3)

Germania vs ItaliaRisultati e statistiche,