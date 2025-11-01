Pubblicità
Pubblicità
Premier League
team-logoFulham
3 - 0
FIN
team-logoWolverhampton Wanderers
R. Sessegnon 9'H. Wilson 62'Y. Mosquera 75' (autogoal)
(INT 1-0) (FIN 3-0)

Fulham vs Wolverhampton WanderersRisultati e statistiche,