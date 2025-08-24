Pubblicità
Pubblicità
Eredivisie
team-logoFC Utrecht
4 - 1
FIN
team-logoExcelsior
M. Rodriguez 27'D. Min 45' + 1'V. Jensen 58', 67'
D. Yoon 83'
(INT 2-0) (FIN 4-1)

FC Utrecht vs ExcelsiorRisultati e statistiche,