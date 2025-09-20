Pubblicità
LaLiga
team-logoDeportivo Alaves
1 - 2
FIN
team-logoSiviglia
C. Vicente 17' (rig)
R. Vargas 10'A. Sanchez 67'
(INT 1-1) (FIN 1-2)

Deportivo Alaves vs SivigliaRisultati e statistiche,