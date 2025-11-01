Pubblicità
Pubblicità
FA Cup
team-logoCrewe Alexandra
1 - 2
FIN
team-logoDoncaster Rovers
M. Demetriou 45'
B. Sharp 54'O. Bailey 90' + 2'
(INT 1-0) (FIN 1-2)

Crewe Alexandra vs Doncaster RoversRisultati e statistiche,