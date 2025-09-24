Pubblicità
Serie C
team-logoCosenza
4 - 1
FIN
team-logoGiugliano
K. Cannavo 53'S. Mazzocchi 56'L. Garritano 74' (rig)M. Ricciardi 77'
M. Njambe 86'
(INT 0-0) (FIN 4-1)

Cosenza vs GiuglianoRisultati e statistiche,