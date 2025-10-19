Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoColorado Rapids
2 - 2
FIN
team-logoLos Angeles FC
P. Aaronson 62'D. Yapi 88'
H. Son 42'A. Moran 90'
(INT 0-1) (FIN 2-2)

Colorado Rapids vs Los Angeles FCRisultati e statistiche,