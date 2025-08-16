Pubblicità
Pubblicità
Coppa Italia
team-logoCagliari
1 - 1RIG 5 - 4
team-logoVirtus Entella
R. Piccoli 45'
A. Deiola 86' (autogoal)
(INT 1-0) (FIN 1-1)

Cagliari vs Virtus EntellaRisultati e statistiche,