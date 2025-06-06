Pubblicità
Amichevoli
team-logoBulgaria
2 - 2
FIN
team-logoCipro
A. Kolev 27', 61' (rig)
N. Koutsakos 42'K. Laifis 86'
(INT 1-1) (FIN 2-2)

Bulgaria vs CiproRisultati e statistiche,