Europa League
team-logoBraga
3 - 4
FIN
team-logoGenk
R. Zalazar 30', 71'Fran Navarro 86'
D. Heymans 45' + 2'C. Sor 48'H. Oh 59'Y. Medina 72'
(INT 1-1) (FIN 3-4)

Braga vs GenkRisultati e statistiche,