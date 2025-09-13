Pubblicità
Pubblicità
Ligue 1
team-logoAuxerre
1 - 2
FIN
team-logoMonaco
M. Salisu 73' (autogoal)
T. Minamino 45' + 2'G. Ilenikhena 89'
(INT 0-1) (FIN 1-2)

Auxerre vs MonacoRisultati e statistiche,