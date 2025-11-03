Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoAustin FC
1 - 4
FIN
team-logoLos Angeles FC
D. Pereira 45' + 6' (rig)
H. Son 21'D. Bouanga 25', 44'J. Ebobisse 90' + 3'
(INT 1-3) (FIN 1-4)

Austin FC vs Los Angeles FCRisultati e statistiche,