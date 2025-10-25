Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoAugsburg
0 - 6
FIN
team-logoRB Lipsia
Y. Diomande 10'R. Cruz 18'A. Nusa 22'C. Baumgartner 38'F. Ouedraogo 56'C. Lukeba 65'
(INT 0-4) (FIN 0-6)

Augsburg vs RB LipsiaRisultati e statistiche,