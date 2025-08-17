Pubblicità
Pubblicità
LaLiga
team-logoAthletic Bilbao
3 - 2
FIN
team-logoSiviglia
N. Williams 36' (rig)M. Sannadi 43'R. Navarro 81'
D. Lukebakio 60'L. Agoume 72'
(INT 2-0) (FIN 3-2)

Athletic Bilbao vs SivigliaRisultati e statistiche,