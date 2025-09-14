Pubblicità
Pubblicità
Serie A
team-logoAtalanta
4 - 1
FIN
team-logoLecce
G. Scalvini 37'C. De Ketelaere 51', 73'N. Zalewski 70'
K. N'Dri 82'
(INT 1-0) (FIN 4-1)

Atalanta vs LecceRisultati e statistiche,