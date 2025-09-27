Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl Riyadh
2 - 3
FIN
team-logoNeom SC
K. Al Absi 19'A. Doucoure 77' (autogoal)
L. Rodriguez 2'A. Hegazy 28'A. Lacazette 54'
(INT 1-2) (FIN 2-3)

Al Riyadh vs Neom SCRisultati e statistiche,