Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl Najma
2 - 4
FIN
team-logoAl Hilal
Lazaro 3'R. Neves 60' (autogoal)
S. Al-Dawsari 10', 90'T. Hernandez 71'R. Neves 78'
(INT 1-1) (FIN 2-4)

Al Najma vs Al HilalRisultati e statistiche,