Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl Akhdoud
2 - 1
FIN
team-logoAl Najma
S. Al-Rubaie 19', 80'
Petros 53' (autogoal)
(INT 1-0) (FIN 2-1)

Al Akhdoud vs Al NajmaRisultati e statistiche,