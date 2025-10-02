Pubblicità
Pubblicità
Conference League
team-logoAEK Larnaca
4 - 0
FIN
team-logoAlkmaar
W. Rubio 25'R. Bajic 54'D. Ivanovic 73'M. Rohden 83'
(INT 1-0) (FIN 4-0)

AEK Larnaca vs AlkmaarRisultati e statistiche,