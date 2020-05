Zoran Ban, il flop del nuovo Boksic alla Juventus

Zoran Ban arriva alla Juventus nel 1993 dalla Croazia con l'etichetta di nuovo Boksic: "Andavo in Cinquecento e mi sembrava di essere in Rolls Royce".

Doveva essere il nuovo Boksic ma, se possibile, l'avventura di Zoran Ban alla fu ancora più breve e deludente di quella del ben più famoso connazionale che sarebbe arrivato a tre anni dopo.

Zoran Ban sbarca nel mondo bianconero appena diciannovenne nell'estate del 1993 tra grandi proclami, che saranno poi smentiti clamorosamente dal campo.

"Voglio dimostrare a Trapattoni chi sono. Dicono che somiglio un po' a Boksic, bomber dell’Olympique che piaceva molto alla Juventus. Diventerò come lui e chissà, fra qualche anno, potrei anche essere meglio".

Lo stesso Trap, peraltro, almeno all'inizio sembra conquistato dal giovane croato che in tre anni col Rijeka aveva realizzato appena 11 goal.

"Ha un sinistro alla Ravanelli".

Le cose invece andranno molto diversamente tanto che Zoran Ban resterà alla Juventus solo una stagione: due presenze in campionato, contro e , una in Coppa e altre tre in Coppa UEFA prima dell'immediata cessione. Finisce in , prima al Belenenses e poi al Boavista,

Altre squadre

Eppure Zoran Ban ricorda con piacere i pochi mesi vissuti a Torino, dove si respirava un'aria ben diversa da quella di una allora dilaniata dalla guerra.

"A Torino andavo in giro in Cinquecento e mi sembrava di viaggiare in Rolls Royce. Ci vuole poco per toccare il cielo con un dito. Non ho mai avuto pretese, mi bastava camminare per le strade della città, provare il gusto di andare al cinema visto che a casa mia non potevo farlo. Per me è già un grande onore passare dalla tribuna alla panchina. Se poi dovessi giocare sarebbe il massimo".

Dopo la non troppo fortunata esperienza lusitana decide così di tornare in Italia, al , in Serie B. Ma la carriera di Zoran Ban non decolla, tanto che l'attaccante prende la strada del prima di firmare per l'ambizioso allenato dal Principe Giannini in Serie C1 nel 2004.

“Ho rifiutato diverse proposte perché credo nel progetto, voglio fare bene col Foggia”.

La partenza stavolta è ottima: due goal in 5 partite. I problemi di salute della moglie Sanija però obbligano Zoran Ban a lasciare Foggia e di fatto anche il calcio giocato a soli 31 anni.

Oggi il croato ha intrapreso una promettente carriera da agente rappresentando tra gli altri anche Tin Jedvaj, ex promessa della Primavera della che adesso gioca In . L'Italia, evidentemente, non è nel suo destino.