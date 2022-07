Zidane Iqbal, centrocampista iracheno classe 2003 del Manchester United, col talento e col suo stile sta convincendo Ten Hag.

Le aspettative attorno a Zidane Iqbal sono enormi. E come potrebbbe essere altrimenti? Portare il nome di una delle leggende del calcio non è facile, nemmeno per chi è una stella dell'Academy del Manchester United.

Se ci si basasse sulle prime due uscite precampionato dei Red Devils, allora Iqbal avrebbe tutto per crearsi una fama a prescindere dallo 'Zinedine'. Siamo ancora all'inizio, ma il 19enne sta già stregando il neo tecnico Erik Ten Hag e i tifosi che lo hanno visto all'opera in amichevole contro Liverpool e Melbourne Victory. Quando arrivò nel club a 9 anni, Iqbal sperava proprio questo.

L'8 dicembre 2021 ha anche realizzato il sogno di esordire in Champions League, contro lo Young Boys. Unica sua presenza in prima squadra.

L'entusiasmo che lo circonda è aumentato quando lo United è volato in Thailandia e Australia, unitamente alle clip social che alimentano l'hype. Sembra di vedere lo stesso clima che ci fu attorno a Pogba: insomma, un talento indiscutibile.

Mentre ad Old Trafford provano a gestirne la crescita, è eloquente come Ten Hag lo abbia subito incluso in prima squadra insieme ad un altro talento come Charlie Savage. E le prestazioni di Iqbal non lo hanno deluso, coi numeri mostrati nel 4-1 ai Melbourne subito diventati virali.

Forte col pallone, capace di eludere gli avversari, ma anche intelligente nel non esagerare: è perfetto per l'idea di possesso di Ten Hag, vista la sua tendenza a gestire la sfera con sapienza.

E' quando segna, però, che Iqbal manda in visibilio i tifosi: nelle giovanili, prima di bucare le reti avversarie, sfoggiava rapidità e tecnica.

Il coraggio, inoltre, è una delle qualità che lo contraddistingue: dote, questa, che ha stupito da subito i compagni di squadra più anziani.

Sicurezza e visione uscendo dalla pressione: così come riuscitogli coi pari-età, sta facendo lo stesso ad alti livelli.

Iqbal non ha si è lasciato trasportare dalle emozioni quando Ten Hag gli ha concesso un'opportunità nell'amichevole vinta per 4-0 dal Manchester United contro il Liverpool a Bangkok.

Il gioiello è sceso in campo nel secondo tempo e chiaramente voleva impressionare attraverso continui inserimenti in profondità per essere sempre nel vivo del gioco dei 'Red Devils'.

Inevitabilmente veniva ingabbiato tra le maglie dei calciatori del Liverpool. Allo stesso modo li evitava e conservava il possesso palla.

Lo United si è mosso con rapidità per blindare Iqbal, il cui padre arriva dal Pakistan e la madre dall'Iraq. Ha firmato il suo primo contratto da professionista nell'aprile 2021, mentre a giugno di quest'anno è arrivato il rinnovo fino al 2025 con opzione per un'altra stagione.

Il suo talento - uno dei rari casi di calciatore britannico-asiatico che milita in uno sei dei top club di Premier League - ha attirato le attenzioni della Puma, che gli ha fatto firmare un contratto di sponsorizzazione per scarpe a poche settimane di distanza dalla firma del primo contratto professionistico.

Nel frattempo, l'Iraq si è assicurato le prestazioni della giovane stella, nonostante lui possa rappresentare anche l'Inghilterra e si descriva come "orgoglioso Mancuniano", cresciuto a Whalley Range, nel sud-ovest della città.

Lo United ha notato per la prima volta il talento di Iqbal in tenera età, quando giocava per la squadra locale, il Sale United, e ha deciso di portarlo al leggendario campo d'allenamento di Cliff dove i grandi dello United, come Ryan Giggs e David Beckham, hanno affinato i loro talenti.

Sembra che gli allenatori delle giovanili dello United abbiano fatto un buon lavoro con lui, anche se i fondamentali con la palla Iqbal li ha sviluppati grazie agli allenamenti con tiri in porta in compagnia di suo padre, Aamar, dopo che quest'ultimo aveva concluso la carriera nel calcio a cinque.

Ralf Rangnick aveva notato Iqbal durante il periodo in cui ha ricoperto la carica ad interim di allenatore nella scorsa stagione, mentre Ten Hag ha convocato Iqbal e Savage in prima squadra prima che i 'Red Devils' volassero dall'altra parte del mondo per la tournée estiva.

Iqbal sembra sicuramente un giocatore perfetto per Ten Hag, ma potrebbe dover attendere ancora per avere la sua chance quando la squadra tornerà in Inghilterra. Il centrocampo è una zona del campo in cui l'allenatore olandese ha voluto rinforzare immediatamente grazie ad innesti sul mercato come l'ingaggio di Christian Eriksen e il corteggiamento di Frenkie de Jong. Donny van de Beek, nel frattempo, è tornato dal prestito all'Everton e aumenta ancor di più la concorrenza.

La maglia numero 55 di Iqbal, quindi, riflette bene la sua posizione all'interno delle gerarchie dello United, anche se il suo account Instagram di "@z10dane" rivela quelle che sono le sue ambizioni, oltre che sul suo modello calcistico.

Questo onore è conferito all'ex stella della Germania, del Real Madrid e dell'Arsenal, Mesut Ozil, la cui capacità di superare gli avversari può essere ritrovata anche nelle doti di Iqbal.

Quello che accadrà ora a Iqbal sarà interessante. Un trasferimento in prestito in questa stagione sarebbe la scelta più logica per un giocatore che gli allenatori descrivono come uno in grado di creare qualcosa dal nulla.

Ma dopo aver impressionato in tournée, non risulterebbe strana la possibile scelta di Ten Hag di trattenere il suo Zidane in squadra.

